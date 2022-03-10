В Нидерландах не видят возможности для ускоренного присоединения Украины к Евросоюзу
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что нет возможности ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу, так как в ЕС не регламентирована подобная процедура.
Об этом Рютте сказал после прибытия на саммит лидеров ЕС в четверг, 10 марта.
"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", - заявил Рютте.
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