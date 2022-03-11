Премьер-министр Бельгии Александр де Кро считает, что прежде чем вступать в Евросоюз, Украине следует выполнить процедурные шаги.

Об этом пишет Reuturs.

"Процесс членства в ЕС требует многих реформ, и логично, что они будут идти шаг за шагом, иначе у нас будут страны, которые станут членами ЕС, не будучи к этому готовыми. Но, с другой стороны, было бы большой ошибкой закрывать дверь таким странам, как Украина, которые чувствуют угрозу. Мы должны последовательно продолжать с ними работать

Мы могли бы приглашать их на саммиты, не предоставляя при этом права принимать решения. Комиссия работает в этом отношении. Но чтобы стать членом, вы должны уважать процесс", - заявил Де Кро.

Ранее мы писали, что президент Франции не считает возможным рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз в условиях войны.

Также сообщали, что в Нидерландах не видят возможности для ускоренного присоединения Украины к Евросоюзу.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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