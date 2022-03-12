Украинский кризис стал главной темой экстренного саммита Европейского союза (ЕС), проходившего в течение двух дней в Версале под Парижем.

Многие в Украине ожидали, что лидеры государств-членов примут решение о запуске "ускоренной процедуры" принятия нашей страны в блок. Но в ЕС дали понять, что быстро не получится, хотя процесс рассмотрения заявки Украины начат.

Такое половинчатое решение было плохо принято в Киеве, но здесь надеются переломить ситуацию.

Европерспективы анализирует "Страна".

Киеву сказали не торопиться

Два дня лидеры ЕС в Версале обсуждали войну в Украине и ее последствия для блока. Отдельным пунктом были европерспективы Киева. Мы писали, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. "Уверен, что это реально", - отметил тогда глава государства.

Тогда же прозвучало, что Киев надеется в силу всех обстоятельств на некую специальную процедуру присоединения. Причем это было не только пожелание украинского руководства. Похожую мысль высказал, например, премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

"Должен быть "совершенно новый трэк" (путь - Ред.) для страны, которая ведет войну и "которая хочет быть частью Европы", - процитировал Гегера сайт "Политико".

Однако ожидания от саммита в этом плане не оправдались. После пятичасовой дискуссии за закрытыми дверями ЕС в очередной раз признал "европейские стремления и европейский выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации".

Поданную Киевом заявку лидеры государств-членов предложили рассмотреть Еврокомиссии, которая даст ей оценку в соответствии с положениями договоров ЕС.

"Прямо сейчас, до утверждения этого вывода, мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути", - сказано в принятой декларации.

И нет ни слова о какой-либо особой процедуре или новом трэке для претендента Украины, как и ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения (и другие документы с требованиями к стране, претендующей на членство в блоке).

И не могло быть никакой ускоренной процедуры, заявил, например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Нет такой вещи, как ускоренное вступление", - цитирует Рютте "Дейче велле".

Не менее примечательна и другая его цитата: "Я хочу (на саммите - Ред.) сфокусироваться на том, что мы можем сделать для Владимира Зеленского сегодня, завтра, а присоединение Украины к ЕС - это что-то на перспективу - если вообще когда-нибудь".

По всей видимости, члены ЕС из числа восточноевропейских стран, ведомые Польшей, предлагали дать Украине более сильный сигнал относительно членства в блоке, но их инициатива не имела успеха.

Хотя они и постарались подсластить горькую пилюлю.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны это сделать быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в своем микроблоге в Твиттере.

"Мы остаемся едины в давлении ЕС на Россию до тех пор, пока она не остановит агрессию. На неформальном саммите Евросоюза Словакия представила предложение для интеграции Украины в ЕС. Оно включает реформы, инвестиции и план действий, чтобы помочь Украине однажды стать членом ЕС. Будем вместе работать над этим", - написал словацкий премьер Гегер в своем микроблоге в Твиттере.

Политик на самом деле лишний раз подтвердил, что путь в Евросоюз для Украины лежит через все те же реформы, которые у Киева потребуют, несмотря на войну. Война - войной, а отчеты о проделанном "реформировании" по расписанию.

Долгая песня о ЕС

Правда, в Киеве, похоже, ждали от саммита большего.

"Мы знаем, о чем говорилось на этой встрече… Кто конкретно говорил. Кто поддерживал. Кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были такими же недостаточными - для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: нужно сильнее. Это не то, чего мы ждем", - заявил Зеленский, комментируя итоги встречи лидеров ЕС.

По мнению украинского президента, это решение не соответствует настроениям в европейских странах.

"Нужно, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов, европейских народов. Мы же знаем это настроение. И они знают это настроение… В разных странах цифры неодинаковые, но опросы есть, поддержка большая есть. Минимум 60% "за". И это преимущественное большинство "за" - чтобы Украина была частью Европы! Европейцы четко про это говорят. И я уверен. Своим политика они четко это скажут. Если они еще этого не поняли… Евросоюз должен сделать больше. Должен сделать больше для нас, для Украины. И для себя", - заявил Зе.

Не исключено, что Украина будет пытаться еще сильнее изменить в свою пользу общественное мнение тех стран, чьи лидеры не хотят форсировать ее прием в ЕС. Такие разговоры, во всяком случае, пошли в околомидовской экспертной тусовке. Как вариант - через украинскую диаспору, общение с лояльными к Украине политиками. Официальных подтверждений, впрочем, этому нет.

Сработает ли - вот вопрос.

Эксперт по вопросам международной политики Николай Капитоненко считает, что страх части стран ЕС быть втянутыми в украино-российскую войну из-за содействия Украине присоединиться к Евросоюзу вряд ли можно перебить через давление со стороны общественности (даже если оно действительно будет сильным).

"Нам нужно более трезво смотреть на вещи. Все годы между 2014-м и 2022-м мы оставались проблемой для европейской безопасности. А с началом полномасштабной войны и подавно. Позиция большей части Европы остается все той же: не дать нынешнему конфликту разрастись на ЕС. Сейчас это сложнее: в Европу хлынул поток беженцев из Украины, нам оказывают помощь, в том числе военно-техническую. Но общая линия не меняется. А наши надежды кажутся наивными и таковыми, которые возникают из-за необходимости в столь сложное время хороших новостей… Мне кажется, эта тема с быстрым вступлением в ЕС закончится не так, как нам бы хотелось", - комментирует Капитоненко "Стране".

"В ближайшее будущее мы услышим много слов поддержки от Европы. И помощь на самом деле идет. Тем не менее, Европа оценивает масштаб конфликта и его последствия для себя. Давайте представим, что Украине предложили ускоренный путь в ЕС и даже приняли в блок. В Евросоюзе, думаю, понимают, что поток беженцев к ним меньше не станет. Даже если война закончится. Потому что многие люди, потеряв работу, кров здесь, поедут за лучшей долей туда. В ЕС уже более 2 млн беженцев. А конфликт продолжается. Сможет ли Евросоюз "переварить" новые десятки тысяч людей из Украины? Дать им жилье, какие-то деньги хотя бы на первое время? Такие вопросы задают себе лидеры европейских стран. Поэтому они осторожны в прогнозах. А, значит, история с нашим вступлением в ЕС будет долгой", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

В тоже время стоит обратить внимание на заявления ряда европейских топ-политиков о том, что для рассмотрения заявки Украины и принятие нашей страны в ЕС нужно прежде всего, чтоб война закончилась.

То есть - прекращение боевых действий это главное условие для того, что европерспектива для Украины перешла из разряда гипотетической в реальную.

Как известно сейчас украинские власти уже де-факто согласились с тем, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать в НАТО. Глава Офиса президента Ермак уже заявил, что уже идут активные консультации с западными партнерами по созданию базового документа, который бы фиксировал нейтральный статус Украины с гарантиями безопасности для нее "на сто лет вперед". Глава европейской дипломатии Боррель прямо назвал ошибкой Запада попытки привлечь Украину к НАТО.

То есть постепенно формируется европейский консенсус относительно будущего геополитического позиционирования нашей страны как нейтрального государства. И если по этому поводу действительно будет заключено стратегическое соглашение, которой закончит конфликт с Россией, то после этого Украина действительно может вплотную подойти к перспективам вступления в ЕС. Став, по сути, новой Финляндией - членом Евросоюза, но не НАТО.

Но для этого, повторимся, должна для начала закончиться война.