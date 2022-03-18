В течение сегодняшнего дня, 18 марта, из горячих точек удалось вывезти около 13 тысяч человек по нескольким направлениям.

Об этом вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала в комментарии "Стране".

"Сегодня работал гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье. Около 5 тысяч человек выехало, сейчас ещё ждём 5 автобусов с 500 человек. Из Сум к концу дня выедут примерно 8 тысяч человек", - сказала она.

Верещук уточнила, что провести эвакуацию на харьковском направлении сегодня не удалось - ее сорвала российская сторона.

"Там с самого утра были обстрелы", - объяснила она.

Кроме того, украинской власти удалось завезти грузы с гуманитарной помощью на Черниговском и Сумском направлении.

Ранее мы писали о том, что в Изюме Харьковской области вновь нет гуманитарного коридора. На окраинах города продолжаются бои и мирные жители столкнулись с недостатком продовольствия.

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