Около 5 тысяч человек выехали из Мариуполя. Верещук рассказала, как 18 марта работали зеленые коридоры
В течение сегодняшнего дня, 18 марта, из горячих точек удалось вывезти около 13 тысяч человек по нескольким направлениям.
Об этом вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала в комментарии "Стране".
"Сегодня работал гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье. Около 5 тысяч человек выехало, сейчас ещё ждём 5 автобусов с 500 человек. Из Сум к концу дня выедут примерно 8 тысяч человек", - сказала она.
Верещук уточнила, что провести эвакуацию на харьковском направлении сегодня не удалось - ее сорвала российская сторона.
"Там с самого утра были обстрелы", - объяснила она.
Кроме того, украинской власти удалось завезти грузы с гуманитарной помощью на Черниговском и Сумском направлении.
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