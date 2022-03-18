Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров на территории Украины в пятницу, 18 марта.

По ее словам, на сегодня согласованны следующие маршруты:

Донецкая область : Мариуполь - Запорожье, Бердянск - Запорожье.

: Мариуполь - Запорожье, Бердянск - Запорожье. Сумская область : Сумы - Полтава, Лебедин, Тростянец, Конотоп, Краснополье, Большая Писаревка - Полтава.

: Сумы - Полтава, Лебедин, Тростянец, Конотоп, Краснополье, Большая Писаревка - Полтава. Харьковская область: планируется доставка гумпомощи в Балаклею и Изюм.

Уточнить информацию по гумкоридорам или о людях, которые оказались в зоне бедствия без связи, можно по номерам Национального информбюро, которое заработало вчера: 16-48; 044-287-81-65.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.