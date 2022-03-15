Журналист канала "Наш" Ангелина Пичик сообщает о критической гуманитарной ситуации под Киевом в поселке Клавдиево-Тарасово около Бородянки.

По ее словам, запасов еды на складе в поселке хватит на 5 дней, продукты будут распределять, в первую очередь, между пенсионерами и нуждающимися.

"Что будет, когда еда закончится - непонятно", - описывает ситуацию Ангелина Пичик.

По ее словам, в поселке появились стаи голодных собак, люди стараются не выходить на улицу в одиночку.

Напомним, на сегодня в Украине согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Сумской областях.

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