Растущее число погибших во время войны в Украине вынудило президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность уступок России, чтобы положить конец разрушительному конфликту, но конкретные элементы любой мирной сделки, которую его правительство может обсуждать с Москвой, остаются загадкой для западных лидеров.

Об этом сообщает со ссылкой на официальных лиц США и Европы The Washington Post.

Издание пишет, что секретные раунды встреч между российскими и украинскими переговорщиками могут стать ключом к прекращению конфликта, но также могут иметь более широкие последствия для европейской безопасности в зависимости от того, как воюющие стороны урегулируют свои разногласия.

Официальные лица США и Европы опасаются, что если президент России Владимир Путин сможет применить военную силу, чтобы добиться политических перемен в Украине, он может применить ту же тактику и в других местах. The Washington Post сообщает, что неоднозначные сигналы Зеленского о том, насколько он близок к заключению соглашения, только усилили беспокойство на Западе по поводу траектории переговоров.

Издание пишет, что сам Зеленский заявляет, что Украина должна продолжать борьбу, пока Путин не изменит свои требования. А главный переговорщик от Украины Михаил Подоляк, напротив, недавно поприветствовал прогресс в переговорах с Россией и предложил быстро прекратить боевые действия. Противоречивые прогнозы привели к некоторому замешательству среди западных лидеров, которые видят ограниченное движение к согласованию требований России с тем, что Украина сочла бы приемлемым, пишет The Washington Post.

"С нашей стороны нет никаких указаний на то, что украинцы требуют мира. Они хотят воевать", — цитирует издание высокопоставленного американского чиновника. Когда его попросили объяснить некоторые оптимистичные заявления Украины о сделке, чиновник сказал: "Мы тоже ломали голову над этим. Мы получаем смешанные сообщения".

Другой представитель администрации США сказал, что заявления Украины свидетельствуют о том, что Зеленский и его главные помощники не пришли к твердому выводу о том, на что готов пойти украинский народ в обмен на прекращение огня и вывод российских войск. Источники, близкие к Зеленскому, сообщили журналистам, что он находится под чрезвычайным давлением и вынужден сообщить о прогрессе в переговорах с Россией, даже если реальность менее оптимистична.

Спекуляции о готовящемся мирном соглашении усилились в среду после сообщения в Financial Times о том, что в понедельник украинские и российские переговорщики обсудили проект из 15 пунктов, согласно которому Киев откажется от своих амбиций по вступлению в НАТО и откажется от размещения иностранных военных баз или оружия в обмен на гарантии безопасности от таких стран, как Великобритания, Соединенные Штаты или Турция, пишет The Washington Post.

Также издание отмечает, что любая потенциальная сделка потребует поддержки со стороны Запада, которому потребуется снять санкции с Москвы в обмен на вывод российских войск. Однако госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что простой вывод войск может не соответствовать стандарту США в отношении ослабления санкций. Кроме того, некоторые члены НАТО с восточного фланга также выступают против мирного соглашения, которое слишком много уступает Путину, опасаясь, что оно подаст сигнал о нарушении суверенитета и международного права.

Возможен срединный путь, при котором Украина отказывается от своих амбиций по вступлению в НАТО в обмен на интеграцию сепаратистских восточных украинских территорий обратно в подконтрольную Киеву Украину, сообщает The Washington Post. Однако, как утверждается в статье, даже если Зеленскому удастся заключить сделку, реализовать ее может быть непросто.

Стремление Украины к НАТО было заложено в ее конституцию в поправке 2019 года, и для ее повторного изменения потребуется длительный процесс. Кроме того, не все политические силы в стране готовы к этому.

"Статья примечательна тем, что это первая критика Зеленского в ведущем западном медиа. Но не до конца понятно, о чем она свидетельствует.

Говорит ли она о том, что Запад обеспокоен перспективой соглашений Украины и России (что не логично - Запад прямо отказывается участвовать каким-либо образом в войне на стороне Украины против России, а потому и не имеет никакого права осуждать действия украинской власти по заключения мира и прекращению войны). Либо эта статья - продукт лоббизма украинских политиков (в первую очередь - Порошенко), которые сейчас раскручивают "зраду" против Зеленского по поводу возможных соглашений с Россией", - комментирует тлеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться после завершения работы над соглашением. Не исключено, что это произойдет в течение ближайших недель.

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