Опубликован график эвакуационных поездов из Киева, Харькова, Днепра и Краматорска на 20 марта
Компания "Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинского железнодорожного перевозчика.
В воскресенье, 20 марта, поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
Киев, Дарницкий вокзал
8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;
17:00 - Интерсити+ Дарница - Львов.
Харьков
8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород.
Днепр
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск
13:00 - №267/266 Краматорск - Львов;
16:00 - №269/268 Краматорск - Львов.
Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева до Хелма - в 19:13.
Ранее "Страна" сообщала, что глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.
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