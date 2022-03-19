Компания "Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинского железнодорожного перевозчика.

В воскресенье, 20 марта, поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

Киев, Дарницкий вокзал

8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;

17:00 - Интерсити+ Дарница - Львов.

Харьков

8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;

11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород.

Днепр

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск

13:00 - №267/266 Краматорск - Львов;

16:00 - №269/268 Краматорск - Львов.

Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева до Хелма - в 19:13.

Ранее "Страна" сообщала, что глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.

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