"Сенатор от Севастополя" Екатерина Алтабаева заявила, что в боях под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1-го ранга Андрей Палий.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий", - написала она.

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