В Генеральном штабе назвали потери армии РФ в Украине. Всего за время полномасштабного вторжения армия оккупанта потеряла:

Личного состава 14400 человек (+ 200 за минувшие сутки)

Танков 466 единиц (+16)

Боевых бронированных машин 1470 единиц (+22)

Артиллерийских систем 213 единиц (+8)

Реактивных систем залпового огня 72 единицы

Средства противовоздушной обороны 44 единицы (+1)

Самолетов 95 единиц (+2)

Вертолетов 115 единиц (+3)

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня 17 (+5)

Автомобильной техники 914 единиц (+35)

Корабли/катера 3 единицы

Цистерн с горюче-смазочными материалами 60,

Специальная техника ​​11.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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