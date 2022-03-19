Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В Генеральном штабе назвали потери армии РФ в Украине. Всего за время полномасштабного вторжения армия оккупанта потеряла:

  • Личного состава 14400 человек (+ 200 за минувшие сутки)
  • Танков 466 единиц (+16)
  • Боевых бронированных машин 1470 единиц (+22)
  • Артиллерийских систем 213 единиц (+8)
  • Реактивных систем залпового огня 72 единицы
  • Средства противовоздушной обороны 44 единицы (+1)
  • Самолетов 95 единиц (+2)
  • Вертолетов 115 единиц (+3)
  • Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня 17 (+5)
  • Автомобильной техники 914 единиц (+35)
  • Корабли/катера 3 единицы
  • Цистерн с горюче-смазочными материалами 60,
  • Специальная техника ​​11.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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