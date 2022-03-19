200 погибших и 10 летательных аппаратов. Генштаб опубликовал потери врага за 18 марта
В Генеральном штабе назвали потери армии РФ в Украине. Всего за время полномасштабного вторжения армия оккупанта потеряла:
- Личного состава 14400 человек (+ 200 за минувшие сутки)
- Танков 466 единиц (+16)
- Боевых бронированных машин 1470 единиц (+22)
- Артиллерийских систем 213 единиц (+8)
- Реактивных систем залпового огня 72 единицы
- Средства противовоздушной обороны 44 единицы (+1)
- Самолетов 95 единиц (+2)
- Вертолетов 115 единиц (+3)
- Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня 17 (+5)
- Автомобильной техники 914 единиц (+35)
- Корабли/катера 3 единицы
- Цистерн с горюче-смазочными материалами 60,
- Специальная техника 11.
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.
Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.
Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.
Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.