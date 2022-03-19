В пятницу, 18 марта, в шесть часов утра пять российских бомб упали на военную казарму в Николаеве.

Об этом сообщает шведское издание Expressen. По словам журналиста Магнуса Фалькехеда, который находился на месте событий, в казармах было около 200 человек.

Пока известно как минимум о 40 погибших, но журналист допускает, что 90% могут быть мертвы.

Бомбы на военный объект в районе Соляни сбросили два российских истребителя. ПВО рядом не было, так как войска в Мариуполе не установили их в черте города.

Разбор завалов продолжался несколько часов. Даже через 7 часов спасатели выносили из-под завалов живых военных. Выживший военный Александр рассказал, что некоторые успели спрятаться:

"Нас было около пятидесяти в подвале. Я не знаю, сколько еще выжило", — говорит он.

В Николаевской больнице рассказали журналисту, что днем ​​оказали помощь 40 пострадавшим в этой трагедии, за два часа врачи провели 15 операций. Пять человек с неопределенным исходом.

Ракетный удар по казармам в Николаеве. Фото: expressen.se, Николас Хаммарстрем

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