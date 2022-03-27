Зеленский в интервью российским журналистам не одобрил идею Польши ввести миротворцев в Украину.

"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", - заявил президент.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда предложил организовать миротворческую миссию численностью 10 тысяч человек, в задачи которой будет входить охрана гуманитарных коридоров в западной части Украины.

Также мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО в Украину привело бы к прямому столкновению сил Альянса с Россией.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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