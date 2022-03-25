Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и Европа практически не обсуждают предложение Польши направить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Ранее эту идею отверг и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После чего руководство Польши в лице премьера Моравецкого предложило ввести в Украину "гуманитарную миссию" Североатлантического альянса или "другой организации". Он добавил, что Польша в настоящее время "старается организовать гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Украине, а также помощь в виде оборонительного вооружения".

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.