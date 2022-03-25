Соединенные Штаты Америки и НАТО учитывают в своём планировании возможность того, что Российская Федерация нанесёт удар по территории альянса.

Об этом заявил в пятницу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

"Мы разрабатываем планы на тот случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или каком-либо другом", - сказал он, говоря о поставках вооружений западными странами на Украину.

По словам Салливана, президент США Джо Байден готов "дать решительный ответ вместе с другими членами альянса, если Россия нападет на НАТО".

Кроме того, экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире CNN заявил о том, что президент РФ Владимир Путин может дать приказ о ядерном ударе по территории Польши.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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