На Волыни российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Юрий Погуляйко.

"Снова нефтебаза. Российские войска системно бьют по запасам топлива", - сообщил губереатор.

Он добавил, что воздушная тревога в области продолжается и призвал жителей области находиться в укрытиях.

Скриншот: Telegram/Юрій Погуляйко/Волинська ОДВ (ОВА)

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