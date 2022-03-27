В воскресенье утром, 27 марта, львовские спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший в результате обстрела российскими силами.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба ГСЧС Украины.

"Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по сбережению топлива. 26 марта около 16:30 в городе Львов в результате обстрела на территории одного с промышленных предприятий для сбережения топлива возник пожар", - говорится в сообщении.

Известно, что локализовать пожар спасателям удалось в 05:02. А ликвидировать - в 06:49.

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