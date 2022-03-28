В западные области Украины продолжают прибывать переселенцы со всей страны.

Мы уже писали, что ценники на квартиры на западе с начала войны взлетели до небес, но сейчас это не единственная проблема. Во многих городах селиться уже практически некуда - жилой фонд буквально трещит по швам. Поэтому хозяева повышают цены "с колес" и пытаются выселять арендаторов, которые не соглашаются доплачивать. Плюс в некоторых регионах активизировались мошенники.

Впрочем, в некоторых городах еще можно найти варианты не за все деньги мира. Разбирались какая сейчас ситуация по жилью на западной Украине.

Львов: квартиры по 2 тысячи евро и 100% риэлтору

Львовщина лидирует как по количеству переселенцев из друг регионов, так и по ценам на съемное жилье. О стоимости львовской аренды уже ходят легенды - более-менее приличную квартиру меньше чем за тысячу долларов в месяц не найти. С начала войны ценники взлетели просто до небес - нередко в два раза и больше. И, несмотря на увещевания местных властей к хозяевам - не повышать ценники, а то в военное время это будет считаться мародерством - пока особого результата нет.

Хотя при этом многие львовяне отдали свои квартиры, офисы и коммерческие помещения под жилье для переселенцев бесплатно. Также местные жители говорят, что рассказы о "жадных львовянах", пытающихся нажиться на войне, - сплошная "зрада", и советуют проверять информацию, дескать, в городе немало и сравнительно недорогих вариантов.

На самом деле на специализированных сайтах действительно полно предложений о сдающихся во Львове квартирах по цене до 10 тысяч гривен в месяц.

К примеру, real-estate.lviv предлагает однокомнатную квартиру площадью 43 квадрата в Сыховском районе Львова за 6,5 тысяч гривен. Трешка площадью 60 квадратов выставлена за 10 тысяч гривен.

Впрочем, в агентстве "Дуоком", с которым мы связались по поводу дешевых вариантов, сказали, что их давно нет, как и таких цен, как указано в объявлениях. Тот факт, что уже сданные квартиры продолжают висеть на сайтах по аренде риэлторы поясняют большой загрузкой - почистить объявления просто некогда.

Более свежие варианты жилья предлагаются уже совсем другим ценам. К примеру, трехкомнатная квартира площадью 110 квадратов в Галицком районе выставлена за 2 тысячи евро в месяц.

При этом дешевые варианты - единички до 10 тысяч все же остались. Но по таким ценам предлагается "убитое" жилье, и за ним еще нужно побегать.

"Все дешевые квартиры уже сданы. У риэлторов критический минимум предложения, или что то очень дорогое, или страшные убитые квартиры по 5-7 тысяч, но их разметают моментально",- отмечает Юлия Постоюк, которая как раз недавно искала квартиру.

За 5,5-6 тысяч гривен в месяц во Львове можно найти комнату в более-менее ухоженной квартире. Что касается стандартных единичек, на окраинах, которые до войны сдавались по 7-8 тысяч, то сейчас их предлагают по 16-22 тысячи, в зависимости от состояния и представлений владельца сколько же должно стоить жилье в "спокойном" Львове в войну.

За 900 долларов предлагается, к примеру, единичка в новостройке в 10 минутах от центра с новым ремонтом и техникой. 2-3 комнатные квартиры в центре и с хорошим ремонтом сдаются по цене до 2 тысяч евро и дороже.

При этом на таком жилье хотят заработать не только хозяева, но и риэлторы. С недавних пор они повысили комиссию с арендаторов с 50% до 100% от стоимости жилья.

Отметим, что от заоблачных ценников на львовскую аренду страдают не только переселенцы, но и те, кто давно живет в городе на съемных квартирах. Хозяева ставят их перед фактом - плата повышается. Если же платить не готовы, предлагают искать другое жилье.

"Хозяйка позвонила и сказала, что сейчас такое время, нужно цену повышать. Почему кто-то должен зарабатывать 15 тысяч, а она 8000",- жалуется Олесия Трач.

Львовянка Татьяна Литвинова отмечает, что риэлторы сами провоцируют владельцев жилья задирать цены. "Я сдаю за 5500, позвонил риэлтор, предложил сдать за 12 тысяч",- рассказала она.

Чтобы не нарваться на обвинения в мародерстве, некоторые хозяева выселяют прежних постояльцев, аргументируя это тем, что дескать, к ним "родственники из региона с активными боевыми действиями едут".

Отметим, что во Львовской области жилье заметно дешевле, чем в самом Львове. И свободных вариантов тут пока больше.

К примеру, за 2 тысячи долларов, которые во Львове просят за квартиру с хорошим ремонтом, в село Солонки можно снять 4-комнатный коттедж площадью 150 квадратов. За такие же деньги предлагается дом на 180 квадратов в Запытови Камянка-Бугского района.

В Сколе (чуть больше 100 километров от Львова) комната в доме стоит 300-400 гривен в сутки (до войны было 200 гривен), небольшой дом можно снять за 15 тысяч в месяц.

При этом в раскрученных туристических регионах цены кусаются. Скажем, в Славском небольшой дом сдается за 1,8-2 тысячи гривен в сутки, то есть, до 60 тысяч в месяц.

Ивано-Франковская область: еще остались квартиры по 5 тысяч

В Ивано-Франковске большинство потенциальных арендаторов ищут жилье на бюджет 10-13 тысяч гривен в месяц.

До войны это были хорошие деньги. К примеру, единичку, правда, с косметическим ремонтом, можно было снять за 4,5-5 тысяч. А за 6,5 тысяч реально было найти квартиру в новостройке. Впрочем, с тех пор все кардинально изменилось.

"Основной рост цен пришелся на последние две недели. Люди охладели ко Львову, начали искать более доступные варианты в других западных регионах, в том числе, Ивано-Франковске (на 19 марта в область заехало 84 тысяч переселенцев, ежедневно прибывает по 5-6 тысяч человек - об этом сообщают в ОГА - Ред.). Количество звонков по аренде у меня за это время выросло, минимум, в десять раз. А цены на квартиры увеличились в марте на 30-40%, хотя местные власти стараются контролировать ситуацию, просят жаловаться на "мародеров". Но переселенцам не до жалоб, квартир уже не хватает, люди устали, если находят что-нибудь в рамках своего бюджета - уже счастливы", - рассказал нам местный риэлтор Ростислав.

При этом, по его словам, в Ивано-Франковске еще можно найти квартиры по 5-6 тысяч, правда, за такие деньги будет совсем «убитое» жилье без ремонта. "Многие хозяева выехали за границу, хотят пристроить жилье хотя бы за небольшие деньги плюс коммуналка",- пояснил риэлтор.

Вместе с тем, в Ивано-Франковске уже наблюдается та же тенденция, что и во Львове - горожан, которые давно живут на съемных квартирах, предупреждают, что нужно бы доплатить или придется съехать.

Недавно завышением цен на квартиры возмутился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, призвав горожан не завышать аренду для переселенцев. "Знаю факты, и знаю много",- сказал он, добавив, что это "не по-христиански".

При этом увещевания властей на сдерживание цен пока не сильно работают. Местные риэлторы советуют вынужденным переселенцам искать жильё не в самом Ивано-Франковске, а по области. При этом в традиционно туристических населенных пунктах ценники также приличные. Скажем, в Яремче за двушку просят 14 тысяч в месяц. Но это люксовый вариант с дизайнерским ремонтом. Скромная единичка со старым ремонтом стоит 3500 плюс коммуналка.

Небольшие дома в районе Буковеля (село Поляница) предлагаются по 20-30 тысяч. К примеру, за 29 тысяч можно снять дом в 130 квадратов с новой мебелью, бытовой техникой, вместимость - до 12 человек.

Многие владельцы сдают дома посуточно. Цены от тысячи до 5 тысяч в сутки в зависимости от уровня коттеджа.

Волынь: дешевые комнаты и дома с удобствами во дворе

С начала войны волыняне оказались в стороне активной миграции украинцев. 24 февраля на была атака на местный аэродром, поэтому многие переселенцы не считали Луцк достаточно безопасным, и ехали во Львов.

Чем местные волонтеры возмущались, призывая людей оставить в покое трещащий по швам Львов и ехать в Луцк, где полно недорогих квартир.

Отметим, что на сегодня вариантов по сдающемуся жилью в Луцке все еще остается много, причем цены, хоть и выросли с начала войны, остаются сравнительно доступными. К примеру комнату можно найти за 2-2,5 тысячи гривен в месяц.

За 1,5 тысячи сдается комната в трехкомнатной квартире в новостройке с хорошим ремонтом.

Комнат, к слову, в предложении местных риэлторов больше всего. При этом сами хозяева в большинстве квартир со съемными комнатами не живут - они сдают их нескольким арендаторам покомнатно.

К примеру, в трешку заселяют трех постояльцев по 1,5-2,5 тысяч с каждого.

Такой подход отчасти связан с тем, что многие мигранты надолго в Луцке не селятся, воспринимая его как перевалочный пункт по пути в Европу (из города ходит много автобусов, в частности, в Польшу и Германию).

Но варианты отдельных квартир под аренду в города тоже есть, цены на единички стартуют с 5 тысяч в месяц плюс коммуналка. Причем, если в Ивано-Франковске за такие деньги можно найти разве что "убитый" вариант, то в Луцке - вполне приличный, хоть и без особых изысков.

Хорошую 2-3 комнатную квартиру можно найти за 10 тысяч гривен. Но, как говорит нам местный риэлтор Марьяна, свободных вариантов с каждым днем остается все меньше. В местном подразделении Ассоциации специалистов по недвижимости еще более категоричны - отмечают, что квартиры уже фактически закончились и советуют искать жилье в близлежащих селах. По области можно найти варианты домов по 2 -2,5 тысячи в месяц, а если повезет, то и дешевле. Правда, комфорт относительный - с удобствами во дворе. Более комфортабельные коттеджи стоят от 4-5 тысяч и дороже.

Также на Волыни появились брокеры-мошенники, которые выставляют квартиры по 3,5-4 тысячи, требуют предоплату и попадают с деньгами.

Закарпатье: дорогой Ужгород и дешевый Чоп

В Закарпатье самый большой ажиотаж сейчас на рынке недвижимости Ужгорода. Традиционно съемных квартир там было не очень много, существенно меньше, чем, к примеру, во Львове.

Поэтому свободное жилье быстро стало дефицитом, а цены на него продолжают расти. С января по середину марта стоимость сдающихся в долгосрочную аренду квартир выросла в среднем на 50%, до 380-650 долларов. По состоянию на 25 марта ценники подросли еще на 7-10%, так как переселенцы продолжают прибывать.

По данным мэра Ужгорода Богдана Андреева, на середину марта в городе находилось больше 30 тысяч переселенцев, из них только 5 тысяч разместилось в бесплатных специально оборудованных помещениях для беженцев, остальные ищут съемное жилье. Но свободных вариантов крайне мало.

В Ужгороде однокомнатная квартира стоит от 11,5 тысяч, двухкомнатная -от 14,5-15, трехкомнатная - от 17-18 тысяч. Дизайнерские квартиры в новостройках - от 800-1000 долларов. В Мукачево однокомнатная квартира обойдется от 9-10 тысяч, двухкомнатная -10-12, трехкомнатная -13-15 тысяч.

Небольшой дом на 2 комнаты в Мукачево -15 тысяч гривен, дам на 3 комнаты с хорошим ремонтом - 1,4 тысячи евро.

При этом специализированные сайты переполнены объявлениями о сдаче квартир в Ужгороде по 4,5-5 тысяч гривен в месяц. Хотя, по данным krysha.ua, средняя цена аренды в городе - порядка 14,8 тысяч.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что таких дешевых вариантов, как рекламируются, нет.

"Замануху" с ценами активно используют черные брокеры. Информации о случаях мошенничества на Закарпатье сейчас больше, чем по остальным западным областям.

Мошенническая схема стандартная - просят предоплату на карточку, а то, мол, на квартиры сейчас большой ажиотаж и "выгодный вариант" может уйти.

В Фейсбуке в группе "Аренда квартир Ужгород без посредников" людей предупреждают - никому не давайте предоплату , не перечисляйте денег на карту.

Также люди жалуются, что им предлагают квартиры по одной цене, а когда приезжают на место, то стоимость уже резко вырастает. Особенно такие уловки в ходу по селам Закарпатской области. Хозяева договариваются с переселенцами и даже приезжают встречать их на вокзал. По факту оказывается, что жилье не соответствует ни заявленному описанию, ни цене.

К слову, многие дома на Закарпатье сейчас сдаются от тысячи долларов в месяц, что в 2-2,5 раза дороже, чем до войны. При этом речь идет отнюдь не об элитных вариантах. Ценники на современные коттеджи еще выше - в районе 2 тысяч долларов и больше. И свободных вариантов не так много.

При этом основной спрос, судя по объявлениям, приходится на квартиры до 10-15 тысяч гривен в месяц - больше многие платить просто не готовы.

Дешевые квартиры можно найти в Чопе. Двушка площадью 50 квадратов предлагается за 2,4-2,6 тысяч гривен в месяц плюс коммуналка.

Черновцы по львовским ценам

В Черновцы, население которых составляет порядка 250 тысяч человек, заехало уже больше 50 тысячи переселенцев, причем, люди прибывают каждый день. В итоге достаточно небольшой жилой фонд города буквально трещит по швам. С каждым днем количество свободных вариантов уменьшается, а цены взлетают. К примеру, если до войны аренда единички в Черновцах обходилась в 3,5- 12 тысяч в зависимости от уровня, то сейчас - 12-20 тысяч. Двушки подорожали с 4,5-15 тысяч до 15-22 тысяч, за трешки просят до 28-30 тысяч. То есть, по сути цены уже львовские, хотя Черновцы продолжают позиционироваться как более дешевый город для беженцев, чем Львов.

Дома в Черновцах и близлежащих селах сдаются от 1,5 тысячи долларов и свободных вариантов очень мало - на них буквально выстраивается очередь.

В регионе активно ищут жилье не только сами переселенцы, но и волонтеры (как бесплатно, так и за деньги). Через них можно заселиться дешевле, к примеру, в однокомнатную квартиру - за 5-6 тысяч гривен.

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