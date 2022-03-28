Самый популярный кот инстаграма в мире - Степан из Харькова - объявил в соцсети, что смог собрать 10 тысяч долларов на помощь животным Украины, которые пострадали из-за войны.

Как говорится на его странице в инстаграме, деньги уйдут благотворительным организациям, а также зоопарку Николаева.

Кот Степан известен по многим рекламным роликам: с ним сотрудничал модный дом Valentino и другие западные компании.

Напомним, ранее сообщалось, что кота Степана из Харькова из разрушенного бомбежкой дома эвакуировали во Францию.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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