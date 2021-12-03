Модный дом Valentino купил рекламу у кота Степана из Харькова. Фото

Итальянский модный дом Valentino решил купить рекламу у 13-летнего харьковского кота из Харькова по имени Степан. Это случилось после того, как популярная певица Бритни Спирс выложила снимок животного с бокалом вина у себя в Instagram.

Об этом со ссылкой на хозяйку кота Анну сообщила журналистка Мария Малевская на своей странице в Instagram.

"...Нас уже показывали Discovery, американский MTV приобрел права на один из роликов, из Останкино звонили. Бренд Valentino заказал рекламу....", - рассказала журналистке Анна.

В рекламе Valentino кот позировал рядом с сумкой Rockstud, которая, судя по информации на сайте модного дома, стоит около четырех тысяч евро. Фото опубликовано на Instagram-странице кота.

Напомним, 24 ноября в Instagramе Бритни Спирс появилось фото кота Степана из Харькова. На снимке животное сидит рядом с полным бокалом вина. Американская певица отметила кота Степана на фото. Пост собрал больше миллиона лайков и 10 000 комментариев. На Instagram-аккаунт животного были подписаны 783 тысячи человек, в TikTok Степан более популярен, там за ним следят 965 000 подписчиков.

Ранее мы писали, что актер Сергей Безруков стал сниматься в рекламе из-за финансовых трудностей.

Также сообщали, что дочь Мадонны снялась в рекламе для Vogue.