С начала войны в Украине федеральная полиция Германии зарегистрировала 266 975 украинских беженцев.

Об этом сообщило федеральное Министерство внутренних дел на своем официальном аккаунте в Twitter.

Большинство из приехавших в ФРГ - это женщины, дети и люди пенсионного возраста. При этом в ведомстве добавили, что реальное число беженцев установить нельзя, поскольку комплексный пограничный контроль сейчас попросту не проводится.

Также нет информации, какой процент из зарегистрированных ехал через Германию транзитом в другие страны. Немецкие власти регистрируют человека беженцем лишь в случае обращения за государственной помощью.

Напомним, что Польша, находящаяся между Германией и Украиной, приняла уже 2,3 миллиона украинских беженцев.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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