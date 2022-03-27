Экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала украинских беженцев за то, что они говорят на русском языке. И предположила, что теперь Россия может получить повод напасть на Польшу.

Видеообращение она опубликовала на своем YouTube-канале в пятницу, 25 марта.

"Польша в шоке от того, что украинские беженцы приезжают и говорят на языке Путина. Поэтому Польша уже тренирует тревогу, понимая, что Путин и ее придет "освобождать" от русскоязычного населения", - заявила Фарион.

"Слушайте, беженцы, прекратите позорить Украину тем, что вы говорите на путинском языке. И не несите угрозы для Польши. Потому что вы уже эту угрозу для Украины сделали", - призвала она.

Напомним, что в прошлом году против Ницой и Фарион открыли уголовное дело за разжигание национальной вражды.

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