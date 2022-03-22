Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институтов. Об этом сообщил мовный омбудсмен Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

"На внеочередном заседании Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) единогласно принято решение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена EFNIL", - написал он.

Пока что Украина присоединилась к федерации на правах ассоциированного члена, полное членство дают странам Евросоюза.

Отметим, что эта федерация в своих официальных документах пишет, что ее цель - "продвижение многоязычия". А также защита языков меньшинств. Кроме того, цель организации - изучение языковой обстановки в конкретной стране и рекомендации, что нужно делать.

Отметим, что в Украине с 2019 года начал действовать закон о защите украинского языка, которые практически вытесняет остальные языки (включая русский) из большинства публичных сфер. Особые права позже были предоставлены только трем языкам коренных народов - крымских татар, караимов и крымчаков.

Напомним, вчера в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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