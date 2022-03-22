Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал, что Украина частично переходит на плановую экономику на время военного положения.

Об этом Ростислав Шурма сообщил в эфире национального телемарафона.

"Есть очень большой компонент, который появляется - классическая военная экономика, где речь идет о государственном заказе, о регулировании и государство тут начинает делать довольно таки большие шаги. Где речь идет о государственном заказе? В первую очередь - это вооружение, это загрузка предприятий военно-промышленного комплекса. Второе направление – это продовольственная безопасность. Сегодня государство осуществляет заказ на несколько десятков миллиардов гривен базовых продуктов питания и распределяет их между областями. Это классические компоненты плановой экономики и это мы тоже будем начинать делать, и это будет происходить в очень больших масштабах", - сказал Шурма.

Шурма заявил, что роль государства – заказы, распределение, но частные предприятия – производители пищевых продуктов должны все это выполнять, и тут государство будет опираться на бизнес, поэтому еще один компонент экономики должен базироваться на предпринимательстве и инициативе для создания рабочих мест.

"Основная концепция состоит в том, чтоб дать нашему бизнесу максимально делать все самим, убрать все возможнее препятствия и мы сейчас начинаем это делать, убирая всю разрешительную и контролирующую систему, переводя все в декларативный принцип и онлайн режим", - сказал замглавы Офиса президента.

Шурма добавил, что сейчас расходы государственного бюджета будут направлены на 3 основных компонента: финансирование военных действий, поддержка граждан и социальных стандартов и продовольственная безопасность. Большинство остальных статей сводится до нуля.

"Основные источники наполнения бюджета сейчас: бизнес, который сможет работать и платить налоги, и поддержка международных партнеров, финансовых организаций и доноров", - считает Шурма.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине объявили кредитные каникулы на время военного положения и месяц после него.

Также мы писали, что НБУ изменил правила снятия наличных и вывода средств за границу во время войны.