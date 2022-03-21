НБУ изменил правила снятия наличных и вывода средств за границу во время войны
Национальный банк Украины изменил правила снятия наличных средств со счетов и вывода денег за границу.
Для украинцев увеличен ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов - с 30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте.
Этот лимит распространяется и на снятие валюты за рубежом - со счетов, открытых в украинских банках.
Что же до гривни, ежедневный лимит на снятие в Украине остается на уровне 100 тысяч гривен.
А вот за рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено той же суммой - но уже в месяц. Это нужно, чтобы пресекать вывод капитала за границу.
Такой же лимит Нацбанк установил для перевода денег на карты физлиц за рубежом. А также - для пополнения электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплаты дорожных чеков и покупки виртуальных активов (например, криптовалюты).
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