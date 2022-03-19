Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил о том, что экономика нашей страны привыкает к работе в условиях военного времени. Чиновник сделал такое заявление в своем большом интервью для украинской версии Forbes. "Страна" публикует основные тезисы из интервью экономиста.

Про остановку экономики и работу в условиях военного времени

"Деловая активность в стране действительно сильно снизилась. Понятно, что прежде всего в областях, где продолжаются боевые действия. Другие территории страдают от разрыва цепей поставок и потери рабочей силы из-за участия в обороне страны и вынужденной миграции.

Однако мы видим, что после шока первых дней войны экономика начала приспосабливаться к условиям военного времени. Очень важно, что продолжает нормально работать финансовый сектор... На прошлой неделе мы проводили блиц-опрос бизнеса: около 30% предприятий полностью остановили свою деятельность, 45% – сократили производство. В результате мы выходим на 40–50% потерь в деятельности этих компаний".

По словам Николайчука, экономика военного времени должна помогать армии и обеспечить функционирование тыла.

"Во многих секторах компании уже перестраиваются на военные нужды. Тот же ГМК начал производить, например, "ежи" вместо традиционных товаров на экспорт. Активно на армию и эвакуацию населения работает транспортная отрасль, прежде всего УЗ... То, что мы сейчас видим в Украине, совпадает и с международным опытом, когда не только государственные, но и частные компании работают ради общественного блага, не ставя своей целью максимизацию прибыли...

Наряду с волонтерством у нас работает и обычная рыночная экономика, которая продолжает поддерживать общество и армию и платит налоги в госбюджет".

Про падение ВВП и инфляцию

Николайчук считает, что прогноз от МВФ относительно падения ВВП Украине в 2022 году на 10%, если боевые действия завершатся в ближайшее время, и 25–35% в случае более длительной войны относительно релевантна.

Фонд также прогнозирует ускорение инфляции почти до 20% в этом году. В 2023-м – 10%. Стабилизировать темпы роста цен на уровне цели в 5%, на которую ориентируется НБУ, Украина сможет только через три–четыре года. Однако Николайчук отметил, что сейчас цены растут на дефицитные товары или те, которые довольно сложно доставлять, но "в целом ситуация не выглядит неконтролируемой или свидетельствующей о гиперинфляционных процессах".

В какой внешней среде Украине придется восстанавливаться после войны?

"Если боевые действия затянутся и посевная кампания в Украине провалится, миру предстоит пережить серьезный всплеск цен на продовольствие. По нашим оценкам, это означает на 40–50% повышение цен на важные виды продовольствия в мире, в частности на зерновые, в течение следующих 12...

В этом смысле в энергетике ситуация менее угрожающая: на цену нефти влияют многие различные факторы. Котировки сначала подскочили почти до 140$/баррель, а затем снизились до 100$/баррель и ниже. Причина – не только появление на горизонте перспектив завершения войны в Украине, но и события вокруг Ирана, новый всплеск коронавируса в Китае и так далее".

Помощь для Украины

"Мы уже получили $1,4 млрд от МВФ и первые транши макрофинансовой помощи от ЕС в €300 млн и Всемирного банка – $311 млн. До конца недели ожидаем еще €300 млн от ЕС в рамках второй транзакции по первому траншу. Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны".

$13,6 млрд, которые выделили США с формулировкой "Украине и партнерам", по словам Николайчука, получит Украина и ее соседи, которым США помогут усилить обороноспособность, а также поддержат их экономики из-за большого потока беженцев из Украины.

Также экономист добавил, что сейчас ведутся активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и другими странами, но это пока остается на этапе обсуждения.

Как повлияет война на экономический потенциал Украины

"Если говорить о сценарии, в котором Украина побеждает, защищает свои территории и еще больше связывает себя с Европой в смысле экономики и демократических ценностей, я не был бы столь пессимистичен.

Да, нам придется еще оценить потери, прежде всего в человеческих жизнях, и восстанавливать инфраструктуру. Часть выехавших людей не вернутся. Но в условиях международной помощи, в которой я уверен, общенационального подъема и роста производительности труда, которая, по меньшей мере, не снизится или даже возрастет за счет интеграции в ЕС, мы сможем достаточно быстро восстановить и даже увеличить экономический потенциал страны".

"План Маршалла" для Украины

"(В Германии после Второй мпо Плану Маршалла - ред.) средства, прежде всего, были направлены на восстановление транспортной инфраструктуры. То немецкое экономическое чудо, которое многие связывают именно с планом Маршалла, на самом деле стало результатом развития государственных институтов, а уже они дали долгосрочный экономический эффект. Украине также необходимо сконцентрироваться на восстановлении инфраструктуры и обеспечении жильем всех, кто потерял его из-за войны войны. Это не отменяет того, что пострадавшим следует обращаться в международные суды с требованием компенсации от агрессора".

Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб Украины от военных действий в размере 565 миллиардов долларов. Также мы писали о том, как в Украине на время войны поменяли налоги и на что могут рассчитывать украинцы.