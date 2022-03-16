Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб Украины от военных действий в размере 565 миллиардов долларов.

"Мы призываем весь мир помочь Украине завершить эту войну, наполнить фонды восстановления нашего государства. И восстановить", - сказал Шмыгаль.

Вопрос обсуждался на четырехсторонней встрече с главами правительств Словении, Польши и Чехии. Источником средств, по словам главы правительства, должны стать изъятые активы России и помощь дружественных государств. Премьер добавил, что работа по аресту государственных сбережений РФ в иностранных банках уже ведется.

Напомним, ранее подобную же цифру озвучивал министр финансов Марченко: по его словам, для полного восстановления экономики и инфраструктуры нужно не менее 500 млрд. долларов.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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