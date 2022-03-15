Ущерб Украины от войны с Россией по состоянию на 15 марта оценивается в 500 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов”, - заявил глава Минфина.

По словам Марченко, точный ущерб можно будет подсчитать лишь после войны.

Напомним, правительство Польши обратилось к мировой общественности с призывом заморозить государственные активы России, а также российских политиков, олигархов и бизнесменов. Затем эти средства предложили передать Украине.

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