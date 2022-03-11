Украинцам обещают выплаты "за войну". Еще неделю назад Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны, в размере 6500 гривен. Также он пообещал пенсионерам мартовскую индексацию пенсий на 14%.

По пенсиям закон и нормативка были приняты раньше, еще до войны, и мы о них уже подробно писали.

Что касается 6500 гривен, то подробности по этим выплатам расписал в своем недавнем постановлении Кабмин. Отметим, что в "Дие" уже несколько дней, как можно подавать заявки на компенсации, перечислить деньги обещают в течение 10 дней на банковские карты по аналогии с программой "е-Поддержка".

Также украинцам обещают выплаты за поврежденное или разрушенное из-за военных действий имущество. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, "каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дие". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг".

Разбирались, какие выплаты смогут получить украинцы.

Кому заплатят по 6500 и на что их можно потратить

О том, как выживать в войну, оставшись без работы, многие украинцы начали беспокоиться с первого дня военных действий.

Сразу же вспомнили карантинные 8000 гривен, которые государство выплачивало в локдаун. И наемные работники, и предприниматели говорили, что срочно нужна подобная программа, которая помогла бы продержаться хоть какое-то время.

Зеленский заявил о выплатах по 6500 гривен тем, кто потерял работу из-за войны, в начале марта. Буквально на следующий день появилось постановление Кабмина на этот счет (№199 от 4 марта 2022 года). В нем прописано выделение 21,45 млрд гривен по бюджетной статье "Предоставление помощи в рамках программы "еПоддержка". При этом средства перераспределили из других бюджетных статей - в частности, у Минфина забрали 6 млрд на субвенции по соц-экономразвитию, с Фонда регионального развития сняли 5,2 млрд, с программ по мелиорации и поддержке машиностроения (компенсации по кредитам и лизинговым договорам) — по миллиарду, по реализации инфраструктурных проектов социально-культурной сферы — 8,7 млрд и т.д.

Как и кому будут выдавать по 6500? Отметим самые важные моменты.

На помощь могут рассчитывать граждане, которые работают по трудовому договору, гиг-контракту (для IT- сферы) или на других условиях, предусмотренных законодательством (кроме бюджетников и госслужащих, которым зарплаты и так платят). Также на выплаты могут претендовать частные предприниматели 1-4 групп, которые подали отчетность за 4 квартал 2021 года или с целом за прошлый год. Главное требование — официальное трудоустройство (или действующий ФОП) и уплата ЕСВ.

"То есть граждане, которые работали неофициально, получить финансовую поддержку не смогут, по крайней мере, пока", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

2. Второе обязательное требование — претенденты на выплаты должны стоять на учете как плательщики ЕСВ в областях по списку, который утверждается Кабмином (сам перечень формирует ГСЧС). Такой список правительство утвердило 6 марта (постановлением №204-р). В него попали Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.

"Выбирали области, где ведутся самые активные боевые действия. Поэтому, получается, что жители большинства центральных и западных областей, которые меньше пострадали от российской агрессии, выплат не получат", — отметил Забловский.

3. Выплаты будут разовыми. Постановление вступило в силу с 5 марта, а с 8 марта в "Дие" уже можно подавать заявки. Деньги обещают в течение 10 дней.

4. В программе будут принимать участие все банки, которые подключены к "еПоддержке",— Monobank, Альфа банк, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Восток банк, ПУМБ, Райфайзен банк, Ideabank, izibank. То есть те, кто уже получал по тысяче гривен за вакцинацию, смогут получить 6500 на эту же карту. Остальным нужно будет открывать карту "еПоддержка". Отметим, сейчас деньги с этой карты можно тратить на все товары, в том числе продукты питания. Сроки использования денег не ограничены.

5. Война войной, а проверки потенциальных получателей 6500 гривен все равно будут. Для определения лиц, имеющих право на выплаты, станут использовать данные Пенсионного фонда (по уплате ЕСВ) и Государственной налоговой службы. В "Дие" можно проверить, имеете ли вы право на помощь. Если нет, то подача заявки просто блокируется.

Понятно, что разовые 6500 от государства не сильно спасают. Но как временная поддержка на еду многим украинцам и эти деньги пригодятся.

Кто заплатит за разрушенные дома

Но выплаты по 6500 — далеко не все из того, что обещают власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил куда более серьезную заявку — компенсации людям за поврежденное или разрушенное вследствие военных действий имущество. Конкретные суммы выплат Шмыгаль не озвучил, но, скорее всего, речь будет идти о больших суммах — как минимум, десятках и сотнях тысяч.

Регистрировать поврежденное или уничтоженное имущество будут через "Дию". Такая возможность должна появиться ориентировочно через неделю.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира была уничтожена оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дие", – заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство уже создало Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры: "И, как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", — сказал премьер.

Алгоритма — как именно подавать заявки, кто будет иметь право на компенсации и по какой формуле станут определять сумму — пока нет. Но тут все будет намного сложнее, чем по другим выплатам от государства, так как должна работать комплексная оценка ущерба.

Не исключено, что используют модель, которая уже предлагалась ранее. В Раде есть, к примеру, законопроект 5177 "О защите права собственности и других имущественных прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии". Он был подан в марте прошлого года (понятно, что тогда речь шла об ущербе имуществу граждан на Донбассе), долго проходил согласование в комитетах, а в ноябре прошлого года попал в порядок дня. Но тогда до его принятия дело так и не дошло.

В проекте определяются возможные способы компенсации ущерба. Это могут быть выплаты на банковскую карту, предоставление взамен другого имущества (в частности, недвижимости), внесение государством части взноса по кредиту, оплата процентов и т.д.

Также прописано создание реестра поврежденного имущества, на основании которого могут быть предъявлены консолидированные претензии к государству-агрессору.

"В условиях продолжения активных боевых действий сейчас ключевая задача вести мониторинг и аудит причиненного ущерба, чтобы потом — уже после прекращения огня — аккумулировать необходимые ресурсы (в том числе за счет помощи международных партнеров) для компенсации убытков гражданам. Пока в ОП убытки от войны с Россией оценивают более чем в 100 млрд, но она еще не закончена, поэтому, какой по итогу будет сумма, сказать сложно",— отметил Забловский.

Пенсии проиндексируют, с пособиями по безработице есть сложности

Что касается других выплат, которые идут в режиме военного времени, то власти заявили о выполнении обязательств по индексации пенсий.

Напомним: ежегодно пенсии индексируются из расчета коэффициента, который определяется как 50% показателя роста средней зарплаты за три календарные года, предшествующие перерасчету, и 50% роста потребительских цен за предыдущий год.

Показатель инфляции в 2021 году в Украине составил 10%

Что касается зарплатной части формулы, то тут показатель роста 17,52%. Причем среднюю зарплату Кабмин посчитал с коэффициентом 1,14.

В итоге коэффициент для индексации пенсий в этом году - 14% (10% инфляции плюс 17,52% роста зарплат поделить на 2). Это достаточно много, в прошлом году пенсии проиндексировали на 11%.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, средняя прибавка к пенсии для тех, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту, составит 360 гривен, минимальная - 100 гривен.

Также при перерасчете пенсий учтут программы правительства по назначению доплат к пенсиям отдельным категориям пенсионеров - в частности, за наличие большого страхового стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин), лицам с инвалидностью первой группы, пенсионерам, которым при перерасчете начислили менее 100 гривен.

Для украинцев с большим страховым стажем или инвалидностью минимальная пенсия будет составлять 2300 гривен, а минимальная пенсия для людей с меньшим страховым стажем - 2100 гривен. В таком же размере установили минимальный размер социальной помощи детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию. В этом же постановлении прописали размер помощи для многодетных семей - 2100 гривен на каждого ребенка (сейчас - 1700 гривен).

Отметим, что это выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц ( 1934 гривны), к которому ранее были привязаны такие пенсии. И на Кабмине этот факт особо подчеркивали.

Чернобыльцы и военные в этом году также подпадают под индексацию. Средняя доплата для чернобыльцев составит 1100 гривен, для военных - 705 гривен.

Украинцы, старше 80 лет будут получать доплату в 570 гривен, старше 75 лет - 456 гривен.

Доплатить обещают и украинцам, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, и ранее не имели права на индексацию. Правда, надбавки очень скромные - всего по 135 гривен.

Шестого марта Кабмин принял также постановление об индексации страховых выплат потерпевшим вследствие несчастных случаев на производстве — их увеличат на те же 14%. Как подсчитали в Соцстрахе, средний размер ежемесячной страховой выплаты увеличится на 647 гривен.

Госслужба занятости заявила о том, что перечисляет помощь по безработице. На 10 марта почти завершены выплаты за вторую декаду февраля. Но средства сложно получить в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях и отдельных районах Киевщины из-за боевых действий, — отметили в Госслужбе занятости.

Стоит отметить, что у людей появляются вопросы также по другим соцвыплатам и субсидиям, так как во многих городах из-за войны органы социальной защиты не работают. На днях Кабмин утвердил механизм, согласно которому, если нет возможности начислить/пересчитать компенсации, то они будут выплачиваться по имеющимся расчетам м реестрам получателей. Выплаты будут идти через Ощадбанк (если ранее люди получали деньги в других банках, Ощадбанк перечислит средства на их счета, если в отделениях "Укрпочты" — через международную платежную систему My Transfer, а получить деньги можно будет в Ощаде по паспорту и ИНН).