Министерство юстиции Украины позволило не платить денег кредиторам и любым истцам, связанным с Россией (и в первую очередь самому государству). Исключение составляют россияне, которые живут на законных основаниях в Украине и владеют здесь компаниями.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на своей странице в Фейсбук.

"Установлен мораторий (запрет) на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является РФ или лица, связанные с государством-агрессором. Вместе с тем обращаем внимание, что установлено несколько исключений по применению моратория (запрета). Да, соответствующее ограничение не применяется к: граждан РФ, проживающих на территории Украины на законных основаниях", - сказано в сообщении.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.