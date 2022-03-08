Киевская областная администрация опубликовала карту боевых действий на сегодня, 8 марта.

Из нее следует, что Буча, Гостомель, Бородянка под контролем россиян. Под Макаровым (выход на Житомирскую трассу) идут передвижения российской техники, в Ирпене бои, а в Василькове действуют диверсанты.

К северо-востоку от Киева бои ведутся уже в Броварском районе, а также в районе трассы Киев-Харьков.

Ранее мы писали, что три села Киевской области остались без газа, а местные жители сообщают о подрыве газового распределителя.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.