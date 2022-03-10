Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко оценил ущерб от российского нападения на Украину в $100 млрд.

Об этом он сообщил в ходе вебинара на платформе Peterson Institute for International Economics (PIIE).

"По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли активы, которые уже были уничтожены - их оценка - составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли", - сказал Устенко.

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