Правительство Польши обратилось к мировой общественности с призывом заморозить государственные активы России, а также российских политиков, олигархов и бизнесменов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Призываем: заморозьте активы российского государства полностью, конфискуйте эти активы, заморозьте активы российских олигархов, больших и малых, бизнесменов, политиков и других", - отметил он.

По словам Моравецкого, конфискованные средства должны быть переданы гражданскому населению Украины, пострадавшему от российского вторжения.

Напомним, экономический ущерб от нападения России на Украину уже составил $100 миллиардов.

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