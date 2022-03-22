Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно.

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg.

По словам Витренко, российские войска в Украине очень осторожны с транзитной газовой инфраструктурой.

Он также отметил, что Украина сейчас полностью контролирует транзит газа, а "Газпром" использует законтрактованные мощности.

Это первое официальное заявление украинской стороны с начала войны с подтверждением, что транзит российского газа в ЕС будет проложен.

Ранее нардеп Гончаренко призывал украинские власти оспаривать транзит российского газа в Европу, на котором Газпром зарабатывает миллиарды долларов.

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