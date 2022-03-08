Из-за войны в Украине Европа планирует сократить потребление российского природного газа в этом году, готовясь к разрыву со своим крупнейшим поставщиком энергии.

Об этом сообщает американский телеканал CNN во вторник, 8 марта.

"Это чертовски тяжело, но выполнимо", - заявил глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс, оценивая такие планы.

В частности, планы по сокращению спроса на российский газ на 66% будут обсуждаться на экстренном саммите лидеров ЕС во Франции в четверг.

К слову, Европейский Союз зависит от России примерно на 40% в потреблении природного газа. Россия также обеспечивает около 27% импорта нефти и 46% импорта угля в ЕС. В совокупности эта торговля приносит России десятки миллиардов долларов в год.

Ранее "Страна" сообщала, что впервые в истории цена газа в Европе превысила $3 000 за тысячу кубометров. В свою очередь, глава Еврокомиссии призвала к полному избавлению от российского газа, нефти и угля.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.