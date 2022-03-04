Цены на фьючерсы на газ на европейском рынке в очередной раз обновили исторический максимум.

Об этом следует из данных биржи ICE в Лондоне.

В пятницу 4 марта стоимость газа составила 2287 долларов (68 781,00 гривен) за 1000 кубометров. Рост цены на газ составил, таким образом, 25%. 3 марта фьючерсы на газ продавались по цене 2279 долларов (68540,40 гривен) за 1000 кубометров.

По данным экспертов, цены на газ растут на фоне войны в Украине и введенных западными странами экономических санкций против России и российских компаний. Ранее Германия отказалась сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен был начать поступать в Европу.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



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