Европейские цены на газ обновили исторический максимум. Уже 2287 долларов за тысячу кубометров
Цены на фьючерсы на газ на европейском рынке в очередной раз обновили исторический максимум.
Об этом следует из данных биржи ICE в Лондоне.
В пятницу 4 марта стоимость газа составила 2287 долларов (68 781,00 гривен) за 1000 кубометров. Рост цены на газ составил, таким образом, 25%. 3 марта фьючерсы на газ продавались по цене 2279 долларов (68540,40 гривен) за 1000 кубометров.
По данным экспертов, цены на газ растут на фоне войны в Украине и введенных западными странами экономических санкций против России и российских компаний. Ранее Германия отказалась сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен был начать поступать в Европу.
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