Во вторник, 22 марта, в Украине идет 27-й день войны, которую Россия начала 24 февраля. По всему Киеву и области со вчерашнего вечера объявлен долгий комендантский час, который означает, что жителям не разрешается покидать свои убежища до завтра. В МВД эту меру объяснили необходимостью ловли диверсантов.

Рядом с Борисполем идут бои, мэр города призывает жителей уезжать, а вот Макаров (к северу от Житомирской трассы) удалось освободить, судя по последним данным Генштаба ВСУ.

Главные итоги предыдущего дня читайте в нашем материале "Атаки на Донбассе и тупик в переговорах. Как шли боевые действия 21 марта".

Ниже краткая хроника основных событий сегодняшнего дня. Материал обновляется.

22 марта

09.39 В Покровске Донецкой области из-за вечернего обстрела ранены три человека. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин. По его данным, погибших нет.

Какой объект попал под огонь и есть ли разрушения, Требушкин не уточнил.

Отметим, что Покровск (бывший Красноармейск) находится в тылу украинских войск. Близ границы с Днепропетровской областью. То есть, география обстрелов на Донбассе расширяется.

Также сообщается, что была обстреляна Константиновка (тоже город, который не находится на передовой).

09.31 Ирина Верещук о работе гуманитарных коридоров. Планы работы такие:

Эвакуация из Мариуполя по направлениям: Бердянск-Запорожье (место сбора - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе 27); Мангуш-Запорожье (место сбора - село Юрьевка, Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена"); Никольское-Запорожье (место сбора - школа №2, ул. Парковая, 23).

Автобусы будут поданы к местам сбора с 9 до 10 утра. "Мы понимаем, что мест для всех не хватит, поэтому просим приходить к автобусам организованно, в соответствии с инструкциями наших работников на местах", - говорит Верещук.

09.30 Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом, чтобы защищать Украину. В связи с этим, Камбосос проведет бой в Австралии 5 июня с Дэвином Хэйни.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Девином Хэйни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", - написал Камбосос в Twitter.

08.56 Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, по каким направлениям, согласно решению правительства, вынужденные переселенцы могут получить государственную помощь:

Каждому переселенцу в Украине государство будет выплачивать ежемесячно пособие в размере 2 тысяч гривен.

Родителям каждого ребенка, который переехал в более безопасные регионы, будут выплачивать 3 тысячи гривен ежемесячно.

Лица с инвалидностью также будут получать 3 тысячи гривен ежемесячно.

Каждый работодатель получит 6,5 тысяч гривен ежемесячно на оплату труда наемного вынужденного переселенца.

Каждая семья, которая предоставила убежище вынужденным переселенцам, будет ежемесячно получать компенсацию в размере 450 гривен на оплату коммунальных услуг (за каждого, кому предоставлено убежище)

Выплаты будут осуществляться через "Дию", на банковскую карту.

08.42 Зеленский в своем интервью "Суспильному" коснулся еще одного вопроса, который поднимается на переговорах с Россией - прав русского языка и вообще нацменьшинств. Он заявил, что готов договариваться с РФ по этому вопросу. Его поднимает, по словам президента, не только Россия, но и Венгрия.

08.39 Российские авиакомпании опасаются, что ЕС последует примеру США и запретит любые формы обслуживания самолетов Airbus, пишет "Коммерсант".

Летать в другие страны продолжат "Суперджеты", но их могут изъять у тех авиакомпаний, которые решат не возвращать самолеты иностранным собственникам после 28 марта.

08.33 Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что ночью был нанесен удар по селам в районе Кривого Рога.

"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет", - написал Вилкул в Telegram-канале.

По его словам, сегодня в 12:00 назначена уже пятая электричка из Апостолово в Кривой Рог для выезда всех желающих жителей.

"Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением.

В остальных направлениях ночь прошла ровно", - сообщил Вилкул.

08.31 Украина в ближайшее время получит более двух миллионов доз препаратов йода, дефицит которых возник в аптеках, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Задержки с доставкой возникли из-за логистических сложностей в связи с боевыми действиями. Также есть проблема с безрецептурными успокоительными.

08.22 Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институтов, сообщил мовный омбудсмен Тарас Креминь. Пока что на правах ассоциированного члена (полное членство дают странам Евросоюза).

Отметим, что эта федерация в своих официальных документах пишет, что ее цель - "продвижение многоязычия". А также защита языков меньшинств. Цель организации - изучение языковой обстановки в конкретной стране и рекомендации, что нужно делать.

В Украине с 2019 года начал действовать закон о защите украинского языка, которые практически вытесняет остальные языки (включая русский) из большинства публичных сфер. Особые права позже были предоставлены только трем языкам коренных народов - крымских татар, караимов и крымчаков.

08.10 Премьер Израиля Беннетт планирует посетить Киев и дал указание спецслужбам готовить этот визит. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

08.03 В Николаеве вчерашним ракетным ударом разрушена гостиница. Сейчас разгребают завалы.

07.52 В своем утреннем стриме мэр Борисполя Борисенко снова призвал население к эвакуации. Причем уточнил, что такие установки сейчас даются по всей Киевской области.

По словам Борисенко, город укрепляют, но ситуация может поменяться, и не нужно дожидаться, пока начнется канонада и обстрелы.

07.42 Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине на сейчас нужно разминировать примерно одну шестую часть территории - 82,5 тысяч квадратных километров.

Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту. Они расположены на юге, востоке страны, а также в Киевской и Черниговской областях.

07.12 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Подразделениями Воздушных сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск за прошлые сутки поражено больше 9 целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

06.54 Воздушная тревога сразу в нескольких областях. Сирены работают в Днепре, Запорожье, Кропивницком, Черкассах, Ровно, Хмельницком, Луцке.

06.52 Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал гражданское население уезжать, потому что рядом с городом идут бои. "У нас ежедневно происходит отправка людей в западную часть Украины... Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше гражданского населения, тем легче работать ВСУ", - заявил Борисенко.

Судя по карте Института изучения войны (США), угроза наступления на Борисполь есть как с севера, так и с востока, где под Березанью (50 км от Борисполя) противник приблизился к трассе на Полтаву и Харьков.

06.35 Издание Politico называет главную цель поездки Байдена в Европу: сокращение закупок российского газа и нефти.

06.28 Зеленский видит два этапа договоренностей с Москвой.

Первый - решить вопрос по гарантиям безопасности Украине (который, напомним, увязан с внеблоковым статусом Киева).

Второй - обсуждение статуса Крыма и Донбасса.

"Я считаю, что это очень сложная история. Для всех. И Крым и Донбасс. Чтобы там найти какой-то выход, надо сначала сделать шаг по гарантиям безопасности и окончанию войны. При этом договориться, что мы решаем вопрос временно оккупированных территорий. Мы их решим, но только после этого шага", - сказал Зеленский в интервью "Суспильному".

По мнению украинского президента, решить вопрос Крыма и Донбасса можно будет только на второй встрече с Путиным. Первую же нужно посвятить именно теме гарантий. То есть Зеленский хочет прежде всего решить тот вопрос, по которому больше всего согласия, остальные же оставить на потом.

06.25 Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии Bloomberg.

06.04 Ночная сводка Генштаба ВСУ. Заявляется об освобождении города Макаров в Киевской области (город к северу от Житомирской трассы).

06.00 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что к переговорам Киева и Москвы привлекаются политсоветники стран, которые могут стать гарантами безопасности для Украины.

"Это ведь не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира...", - пояснил привлечение консультантов из других стран Подоляк.