Из-за того, что у оккупантов нет существенных успехов в ходе наземной операции, российская пропаганда активно распространяет дезинформацию среди населения Российской Федерации и готовит базу, чтобы оправдать затянувшиеся сроки войны.

Об этом сообщает вечером воскресенья, 20 марта, Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов, чтобы запугать украинцев и снизить экономический потенциал Украины. Также отдельно в Генштабе рассказали про ситуацию по всем направлениям:

На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах, чтобы втянуть Беларусь в войну.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. Их блокируют на отдельных направлениях.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку, чтобы пойти в наступление. Но не может организовать качественную логистику обеспечения.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым действиям украинских воинов были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города.

На Таврическом направлении нет существенных изменений. Чтобы предотвратить митинг в оккупированных населенных пунктах туда переместили подразделения Росгвардии, которые пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей. Ожидается, что они попробуют установить на временно оккупированных территориях свою власть.

На Южнобужском направлении противник деморализован, бросает оружие и технику.

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