В США заявили, что не направят свои войска в Украину, но не исключают, что какая-либо из натовских стран это может сделать по своей инициативе.

Об этом сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN, отвечая на вопрос о предложении Польши направить в Украину миротворцев.

"Я не могу предвидеть, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Я могу лишь сказать, что американских военных не будет в Украине на данном этапе. Другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных в Украину", - сказала представитель США.

Напомним, что лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость", вице-премьер республики Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Также мы писали, что в Вашингтоне не стали комментировать инициативу Польши о размещении в Украине вооруженных миротворцев НАТО.

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