Американская администрация уклонилась от оценки инициативы Польши, предусматривающей размещение в Украине вооруженной миротворческой миссии НАТО.

"Я бы должна была ознакомиться с этим более детально. Счастлива спросить об этом у нашей команды, отвечающей за вопросы национальной безопасности", - ответила в пятницу, 18 марта, на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос, как Соединенные Штаты относятся к предложению Польши отправить в Украину миротворцев Североатлантического альянса.

На днях глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что "Украина - суверенное государство и в ситуации угрозы имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает".

"Украина имеет право пригласить войска НАТО, разных организаций, других государств. Такая миротворческая миссия, наверняка, привела бы к установлению мира и покоя как минимум на значительной части территории Украины", - заявил Моравецкий.

Моравецкий добавил, что Россия "не отважится атаковать НАТО".

Мы писали, что в Госдепе не поддержали идею Польши о размещении миротворцев НАТО в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Вашингтон отверг предложение Варшавы передать Киеву имеющиеся в распоряжении Польши истребители МиГ-29 советского производства путем их переброски в Украину с базы в Германии.

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