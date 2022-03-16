Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты хотели бы избежать действий, которые привели бы к расширению конфликта в Украине, в том числе это касается предложения Польши разместить миротворческий контингент НАТО на территории Украины.

Об этом Нед Прайс сообщил в среду, 16 марта, на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"Альянс полностью сосредоточен на прекращении этой войны. Точно так же, как и НАТО, мы сосредоточены на том же, и аналогичным образом мы хотим избежать каких-либо действий, которые продлевают или расширяют эту войну", - сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши по размещению миротворцев в Украине.

Напомним, что лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость", вице-премьер республики Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. При этом в Берлине выступили против этого предложения, а в НАТО заявили, что не будут размещать войска в Украине, чтобы не допустить войны Альянса с Россией.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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