Германия отреагировала на идею вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, который накануне предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

В Берлине выступили против отправки в Украину каких бы то ни было военных НАТО. Позицию правительства ФРГ озвучил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

По его словам, канцлер ФРГ, президенты Франции и США уже много раз четко высказывались по этому поводу.

"Никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или в Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией", - сказал Хебештрайт.

Напомним, предложение о направлении в Украину вооруженной миротворческой миссии НАТО Качинський сделал вчера по итогам переговоров трех лидеров европейских стран с руководством Украины.

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