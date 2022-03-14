В МИД РФ заявили, что не видят оснований для отправки миротворцев ООН в Украину. Говорят, что и так "контролируют ситуацию".

Об этом пишет РИА "Новости" в Телеграм-канале.

"Вопрос об отправке миротворцев ООН в Украину не стоит, его нет в повестке СБ ООН или других международных площадок", - сообщил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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