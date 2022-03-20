Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что 10 миллионов жителей Украины покинули свои дома или уехали из страны.

Об этом Филиппо Гранди сообщил в Twitter.

"Война в Украине столь разрушительная, что от нее бежали 10 млн человек, став либо перемещенными лицами внутри страны, либо беженцами за рубежом", - написал он.

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 19 марта Украину покинули 3 389 044 человека. При этом 2 050 392 из них направились в Польшу, 527 247 - в Румынию, 362 514 - в Молдавию, 305 518 - в Венгрию.

Ранее "Страна" сообщала, что Управление комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщило, что в Украине с момента начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 847 мирных жителей (в том числе 64 ребенка) и еще 1399 человека пострадали (в том числе 78 детей).

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