В ООН подсчитали число беженцев в Украине. Фото: эвакуация из Сум

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что 10 миллионов жителей Украины покинули свои дома или уехали из страны.

Об этом Филиппо Гранди сообщил в Twitter.

"Война в Украине столь разрушительная, что от нее бежали 10 млн человек, став либо перемещенными лицами внутри страны, либо беженцами за рубежом", - написал он.

По данным ООН, 10 миллионов украинцев покинули свои дома

Согласно статистическим данным, опубликованным на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 19 марта Украину покинули 3 389 044 человека. При этом 2 050 392 из них направились в Польшу, 527 247 - в Румынию, 362 514 - в Молдавию, 305 518 - в Венгрию.

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