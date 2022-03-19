Управление комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщило, что в Украине с момента начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 847 мирных жителей (в том числе 64 ребенка) и еще 1399 человека пострадали (в том числе 78 детей). Из них 240 погибших и 728 пострадавших - на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

В ООН добавили, что реальные цифры должны быть "значительно выше". В частности, задерживаются данные из мест, где продолжаются боевые действия, в том числе из Мариуполя, Волновахи, Изюма.

Напомним, что в Нью-Йорке под офисом UNICEF сотни людей призывают мировых лидеров помочь остановить войну в Украине.

Ранее мы писали, что из-за вторжения России в Украине погибли уже 112 детей.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.