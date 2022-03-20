Кабинет Министров согласовал выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя беженцев.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"На сегодняшний день уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, покинувшим свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, направленное на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - пояснил Чернышов.

По его словам, за каждого переселенца государство заплатит 450 гривен в месяц.

При этом нужно будет заранее обратиться в местные органы власти с уведомлением, сколько мест вы можете предоставить.

"Поселить людей без вашего согласия власти не смогут. Но, видимо, смогут предлагать размещение людей", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

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