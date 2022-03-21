Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил "Стране" необходимость введение продленного комендантского часа, который начнет действовать с 20:00 понедельника, 21 марта и до 07:00 среды, 23 марта.

"Причина та же, что и в прошлые разы - профилактические меры безопасности. Мы понимаем, что существует угроза работы ДРГ. Сейчас достаточно напряженная обстановка в Киевской области. Они хотят проникать в Киев, хотят совершать вражеские планы. Есть часть людей, которые переодеваются в гражданку и пробует пробиваться по гражданке. Такие превентивные действия как комендантский час нужны для того, чтоб мы не перепутали мирное население с остальными и смогли их перехватить", - рассказал "Стране" Вадим Денисенко.

Напомним, в минувшие выходные продленный комендантский час был введен в Запорожье.

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