В результате ракетного удара по Киеву погиб сотрудник "Леруа Мерлен". Эта компания все еще работает в России
В результате удара российской ракеты по одному из коммерческих помещений Киева погиб сотрудник Леруа Мерлен.
Об этом сообщил бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook
Он напомнил, что Леруа Мерлен продолжает работать в России. На этом фоне между украинским и главным офисом компании назрел раскол. Украинское представительство, по словам Дубилета, отключили от корпоративной почты.
"В украинском офисе компании происходит настоящая драма: украинцы по всем каналам требуют от хедофиса уйти из России, а в ответ их вообще отключили от почты и других корпоративных коммуникаций", - пишет Дубилет.
В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.
Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.