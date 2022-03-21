В результате удара российской ракеты по одному из коммерческих помещений Киева погиб сотрудник Леруа Мерлен.

Об этом сообщил бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook

Он напомнил, что Леруа Мерлен продолжает работать в России. На этом фоне между украинским и главным офисом компании назрел раскол. Украинское представительство, по словам Дубилета, отключили от корпоративной почты.

"В украинском офисе компании происходит настоящая драма: украинцы по всем каналам требуют от хедофиса уйти из России, а в ответ их вообще отключили от почты и других корпоративных коммуникаций", - пишет Дубилет.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

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