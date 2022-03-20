В Киеве вечером 20 марта было слышно несколько сильных взрывов. Очевидцы публикуют видео со взрывом.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что по столице нанесли ракетный удар. Он заявил, что удар ракеты был по Подольскому району.

"По информации на данный момент повреждены некоторые дома и территория одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - написал Кличко.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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