Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов "Tarantino family" заявил о том, что компания начала массово открывать рестораны в Киеве.

"В ближайшие дни заработать 5-6 ресторанов. Уже два открыли "Хачапури и вино" на Драгоманова и метро Олимпийская. Открываем "Буффалино" на Арсенальной. Villa Riviera на Левом берегу Киева и Spezzo на Руссановке. Денег на этом не заработаем, но дадим людям работу и надежду на будущее. Алкоголь продавать не будем, цены на блюда не повышаем, единственное - сократим немного меню, потому что у нас пока нет доступа ко всем продуктам. Мы собрали все свои остатки на конец февраля и пустили их на волонтеров. Готовим еду для военных. Ежедневно кормим от 8 до 10 тыс человек", - сказал "Стране" Дмитрий Федотенков.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.