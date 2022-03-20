В Вышгородском районе Киевской области запретили использование видеорегистраторов, чтобы минимизировать риск передачи важной информации противнику.

Об этом сообщает Вышгородская районная государственная администрация.

"Во избежание разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, запрещается использование видеорегистраторов в авто, мото транспорте", - указано в сообщении.

В частности, запрещено документировать дороги, объекты общего назначения, инфраструктуру, блокпосты, укрепления, а также расположение, сосредоточение и перемещение ВСУ и сил Территориальной обороны. Украинцев просят с пониманием отнестись к ограничениям и исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны.

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